Алонсо раскритиковал правила спринтерской квалификации

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остался недоволен ходом спринтерской квалификации Гран-при Австрии, где он занял седьмое место. Испанцу не понравилось, что некоторые соперники получили возможность использовать куда больше комплектов «софта».

«Я не очень доволен правилами. При условно дождевой погоде правила разрешают использование любых шин. И это большой недостаток для всех, кто вчера прошёл в третий сегмент и использовал много комплектов «софта».

Надеюсь, формат спринта станет лучше. Будем считать, что в этом году у нас тест, но правила надо исправить. Мы сражаемся за серьёзные позиции в чемпионате, и такого быть не должно. Не должно получаться, что мы участвуем в спринтерской квалификации в других условиях по сравнению с людьми, которые вчера не добрались до третьего сегмента», — приводит слова Алонсо Motorsport-Total.