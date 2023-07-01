Марко — о Пересе в спринт-квалификации: у него и вчера была достаточная скорость

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении Серхио Переса в спринт-квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. Мексиканский гонщик показал второй результат вслед за партнёром по команде Максом Ферстаппеном.

«Вчера мы сказали, что у него была достаточная скорость. Границы трассы и неаккуратность в последнем повороте — это была просто неудача. Но сейчас я надеюсь, что быть в первом ряду стартовой решётки — это действительно хорошая мотивация для него», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Победителем спринт-квалификации Гран-при Австрии стал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, выступающий за рулём болида «Ред Булл». Второе место занял его напарник мексиканский гонщик Серхио Перес, а замкнул тройку лучших Ландо Норрис, представляющий «Макларен».