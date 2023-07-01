Российский пилот Кирилл Смаль прокомментировал гибель 18-летнего гонщика

Российский гонщик Кирилл Смаль отреагировал на новость о гибели 18-летнего гонщика команды «МП Моторспорт» Дилано ван’т Хоффа, который скончался в результате аварии во второй гонке серии ФРЕКА сегодня, 1 июля.

«У меня просто нет слов…. Все эти годы мне было приятно проводить с тобой время на трассе и за её пределами. Покойся с миром, мой друг Дилано», — написал Смаль в своём телеграм-канале.

Фото: Социальные сети Кирилла Смаля

Инцидент произошёл на трассе Спа-Франкоршам. Автомобиль Дилано ван'т Хоффа остановился на трассе после контакта с одним из соперников, после чего в него на высокой скорости врезался Адам Фитцджеральд, который не успел увернуться из-за ограниченной видимости — заезд проходил на мокрой от дождя трассе. Сообщается также, что вскоре автомобиль голландца ударили ещё двое гонщиков. Фитцджеральд получил травмы и находится под наблюдением медиков.