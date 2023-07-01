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Леклер указал на ошибку, помешавшую ему в спринтерской квалификации ГП Австрии

Леклер указал на ошибку, помешавшую ему в спринтерской квалификации ГП Австрии
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги спринтерской квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, в которой монегаск показал шестой результат позади своего партнёра по команде Шарля Леклера.

«Вероятно, в третьем сегменте я выполнил свою работу недостаточно хорошо. Я выбрал тактику быстрый круг — охлаждающий шины — быстрый, но, вероятно, был лучше вариант быстрый — два охлаждающих — быстрый. Круг охлаждения не получился успешным, мои шины оставались невероятно горячими, так что на втором круге у меня просто не было сцепления. Досадно.

Честно говоря, темп с утра в таких условиях был не слишком хорошим. По сравнению с пятницей управлять машиной стало намного труднее», — приводит слова Леклера Motorsport-Total.

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