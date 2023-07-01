Макс Ферстаппен и Мик Шумахер высказались о гибели 18-летнего гонщика Дилано ван'т Хоффа

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выразили слова поддержки семье и близким погибшего в результате аварии 18-летнего гонщика команды MP Motorsport Дилано ван'т Хоффа.

Трагедия произошла сегодня на трассе Спа-Франкоршам во время второй гонки серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Дилано ван'т Хофф скончался после того, как в его остановившуюся на трассе машину врезался на огромной скорости сначала Адам Фитцджеральд, а затем и двое других пилотов.

«Очень грустно слышать новости о Дилано сегодня. Я хочу выразить свои соболезнования семье и близким Дилано. Покойся с миром», — написал Ферстаппен в своём «твиттере».

«Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Дилано», — такое сообщение опубликовал в «Твиттере» Мик Шумахер.