Макс Ферстаппен и Мик Шумахер высказались о гибели 18-летнего гонщика Дилано ван'т Хоффа

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выразили слова поддержки семье и близким погибшего в результате аварии 18-летнего гонщика команды MP Motorsport Дилано ван'т Хоффа.
Трагедия произошла сегодня на трассе Спа-Франкоршам во время второй гонки серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Дилано ван'т Хофф скончался после того, как в его остановившуюся на трассе машину врезался на огромной скорости сначала Адам Фитцджеральд, а затем и двое других пилотов.
«Очень грустно слышать новости о Дилано сегодня. Я хочу выразить свои соболезнования семье и близким Дилано. Покойся с миром», — написал Ферстаппен в своём «твиттере».
«Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Дилано», — такое сообщение опубликовал в «Твиттере» Мик Шумахер.
- 1 июля 2023
-
16:06
-
15:35
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
15:04
-
14:58
-
14:38
-
14:31
-
14:15
-
14:08
-
13:58
-
13:49
-
13:20
-
13:03
-
12:41
-
11:48
-
11:38
-
11:26
-
09:56
-
09:46
-
09:46
-
08:30
-
00:59
-
00:39
-
00:20
- 30 июня 2023
-
23:59
-
23:25
-
23:10
-
22:34
-
22:27