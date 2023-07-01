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Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте спринт-квалификации

Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте спринт-квалификации
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё выступление в спринт-квалификации Гран-при Австрии и назвал героическим свой круг в первом сегменте. Там из-за проблем с тормозами у гонщика была всегда одна попытка проехать круг.

«Это был очень напряжённый первый сегмент в таких условиях. Конечно, просто провести такой круг было чем-то героическим. Не зная состояние трассы на тот момент, не зная, какое сцепление мы найдём. Было приятно сделать это всего за один круг», — приводит слова Сайнса Motorsport-Total.

Победителем спринт-квалификации стал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. В тройку лучших также вошли его напарник Серхио Перес и пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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