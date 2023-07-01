Леклер потеряет три позиции на старте спринтерской гонки Гран-при Австрии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер получил штраф от стюардов Гран-при Австрии Формулы-1. В спринтерской квалификации монегаск помешал находившемуся на быстром круге пилоту «Макларена» Оскару Пиастри, и судьи установили вину Леклера в данном инциденте.
По итогам расследования было установлено, что Леклера в последний раз предупредили о едущем позади Пиастри перед четвёртым поворотом, а затем Леклер уже сам увидел Оскара в зеркалах в восьмом повороте. Представители «Феррари» признали, что могли бы обеспечить более качественную коммуникацию с пилотом — тогда инцидента не произошло бы.
Согласно регламенту, Леклер оштрафован потерей трёх позиций на стартовой решётке. Таким образом его обойдут Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл и Эстебан Окон и Шарль будет стартовать девятым.
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