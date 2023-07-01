Стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1

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Представляем вашему вниманию окончательную стартовую решётку сегодняшней спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1. Решётка составлена с учётом штрафа Шарля Леклера, потерявшего три позиции за блокировку Оскара Пиастри в спринт-квалификации.

Формула-1. Гран-при. Стартовая решётка спринтерской гонки

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Серхио Перес («Ред Булл»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

8. Эстебан Окон («Альпин»).

9. Шарль Леклер («Феррари»).

10. Кевин Магнуссен («Хаас»).

11. Александер Албон («Уильямс»).

12. Пьер Гасли («Альпин»).

13. Юки Цунода («Альфа Таури»).

14. Ник де Врис («Альфа Таури»).

15. Джордж Расселл («Мерседес»).

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

17. Оскар Пиастри («Макларен»).

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).