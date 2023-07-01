Ферстаппен высказался о победе в спринт-квалификации Гран-при Австрии

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. В тройку лучших вошли также его напарник Серхио Перес и пилот «Макларена» Ландо Норрис. Стоит отметить, что днём ранее нидерландский гонщик также выиграл основную квалификацию.
«Сессия прошла хорошо. Трасса подсыхала, каждый следующий круг был быстрее, нужно было оказаться на трассе в правильное время. Мы справились, машина была в рабочем окне, баланс хороший. Соблюдать границы трассы здесь и правда непросто. В квалификации атакуешь на максимуме и могут возникнуть проблемы, но в гонке мы будем ехать аккуратнее, там проблем быть не должно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Спринт Гран-при Австрии начнётся сегодня, 1 июля, в 17:30 мск.
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