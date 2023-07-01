Ферстаппен прокомментировал победу в спринте Гран-при Австрии
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 1 июля, в Шпильберге.
«Старт получился неидеальным. Была небольшая пробуксовка, но после первого круга, когда я снова оказался в лидерах, задача заключалась в том, чтобы правильно распорядиться шинами. В отсутствие дождя 24 круга на промежуточных шинах — довольно серьёзная дистанция. Слики были быстрее на последних пяти кругах, но для нас не было смысла заезжать на пит-стоп. Мы продержались.
Было немного сложно на выходе из первого поворота. Когда тебя выбрасывают на траву, становится очень скользко, но мне удалось сохранить контроль, после чего мы продолжили гонку», – сказал Ферстаппен.
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