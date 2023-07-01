Общий зачёт Формулы-1: «Астон Мартин» сократил отставание от «Мерседеса» до 5 очков

По итогам спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1 команде «Астон Мартин» удалось существенно приблизиться к «Мерседесу» в Кубке конструкторов в борьбе за вторую строчку: 13 очков отставания превратились в пять. А команда «Хаас» вышла на седьмое место, опередив «Альфа Ромео» благодаря финишу Нико Хюлькенберга в очковой зоне.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 203 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 133.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 121.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 74.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 66.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 42.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 336 очков.

2. «Мерседес» — 168.

3. «Астон Мартин» — 163.

4. «Феррари» — 128.

5. «Альпин» — 46.

6. «Макларен» — 17.

7. «Хаас» — 11.

8. «Альфа Ромео» — 9.

9. «Уильямс» — 7.

10. «Альфа Таури» — 2.