Общий зачёт Формулы-1: «Астон Мартин» сократил отставание от «Мерседеса» до 5 очков

По итогам спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1 команде «Астон Мартин» удалось существенно приблизиться к «Мерседесу» в Кубке конструкторов в борьбе за вторую строчку: 13 очков отставания превратились в пять. А команда «Хаас» вышла на седьмое место, опередив «Альфа Ромео» благодаря финишу Нико Хюлькенберга в очковой зоне.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 203 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 133.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 121.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 74.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 66.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 42.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 336 очков.
2. «Мерседес» — 168.
3. «Астон Мартин» — 163.
4. «Феррари» — 128.
5. «Альпин» — 46.
6. «Макларен» — 17.
7. «Хаас» — 11.
8. «Альфа Ромео» — 9.
9. «Уильямс» — 7.
10. «Альфа Таури» — 2.
- 1 июля 2023
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