Хорнер отреагировал на борьбу Ферстаппена и Переса в спринте Гран-при Австрии
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал борьбу между пилотами команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом на старте спринтерской гонки Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 1 июля, в Шпильберге.
«Они поговорили об этом. Мне кажется, что Чеко, вероятно, не заметил Макса справа. К счастью, они не зацепили друг друга. Первое и второе место — великолепный результат для команды.
Правила довольно прозрачны: гоняйтесь жёстко, но при этом оставляйте место другим. В первом и третьем поворотах всё было нормально, а второй оставил осадок. Но, опять же, Чеко мог не увидеть Макса», – приводит слова Хорнера Sky Sports.
Ранее борьбу с Ферстаппеном в спринте прокомментировал сам Перес.
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