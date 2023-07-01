Хорнер отреагировал на борьбу Ферстаппена и Переса в спринте Гран-при Австрии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал борьбу между пилотами команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом на старте спринтерской гонки Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 1 июля, в Шпильберге.

«Они поговорили об этом. Мне кажется, что Чеко, вероятно, не заметил Макса справа. К счастью, они не зацепили друг друга. Первое и второе место — великолепный результат для команды.

Правила довольно прозрачны: гоняйтесь жёстко, но при этом оставляйте место другим. В первом и третьем поворотах всё было нормально, а второй оставил осадок. Но, опять же, Чеко мог не увидеть Макса», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ранее борьбу с Ферстаппеном в спринте прокомментировал сам Перес.

Материалы по теме «Макс разозлился». Перес высказался о борьбе с Ферстаппеном в спринте

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1: