Стролл потребовал изменить связку «Красная вода — Радийон» после гибели гонщика в Спа

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что необходимо поменять конфигурацию трассы «Спа-Франкоршам», где сегодня в гонке серии ФРЕКА погиб 18-летний гонщик Дилано ван’т Хофф. Несмотря на недавнюю реконструкцию, конфигурация трассы все равно приводит к тому, что пилоты на огромной скорости входят в поворот на вершине холма и не могут видеть, не стоит ли чья-то разбитая машина на траектории, как это произошло с ван’т Хоффом.

«Мы потеряли молодого гонщика в Спа, и мои мысли с ним и его семьёй. То, что произошло, несправедливо, и нужно изучить и изменить тот поворот, потому что потеряли двух молодых талантов за пять лет. Его необходимо изменить. Мы едем туда через несколько недель, и то, что произошло сегодня, ужасно.

Нам нужно серьёзно подумать, что делать с тем поворотом. Нет ничего весёлого, когда едешь там, ведь мы ставим на кон нашу жизнь.

Внесённые изменения недостаточно хороши. Статус легендарного поворота? Мы теряём в нём жизни. Его надо изменить, для меня тут вообще нечего обсуждать", — приводит слова Стролла Motorsport Week.