Стролл потребовал изменить связку «Красная вода — Радийон» после гибели гонщика в Спа

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что необходимо поменять конфигурацию трассы «Спа-Франкоршам», где сегодня в гонке серии ФРЕКА погиб 18-летний гонщик Дилано ван’т Хофф. Несмотря на недавнюю реконструкцию, конфигурация трассы все равно приводит к тому, что пилоты на огромной скорости входят в поворот на вершине холма и не могут видеть, не стоит ли чья-то разбитая машина на траектории, как это произошло с ван’т Хоффом.
«Мы потеряли молодого гонщика в Спа, и мои мысли с ним и его семьёй. То, что произошло, несправедливо, и нужно изучить и изменить тот поворот, потому что потеряли двух молодых талантов за пять лет. Его необходимо изменить. Мы едем туда через несколько недель, и то, что произошло сегодня, ужасно.
Нам нужно серьёзно подумать, что делать с тем поворотом. Нет ничего весёлого, когда едешь там, ведь мы ставим на кон нашу жизнь.
Внесённые изменения недостаточно хороши. Статус легендарного поворота? Мы теряём в нём жизни. Его надо изменить, для меня тут вообще нечего обсуждать", — приводит слова Стролла Motorsport Week.
- 1 июля 2023
-
19:29
-
19:20
-
18:55
-
18:54
-
18:45
-
18:36
-
18:08
-
17:27
-
17:06
-
16:30
-
16:06
-
15:35
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
15:04
-
14:58
-
14:38
-
14:31
-
14:15
-
14:08
-
13:58
-
13:49
-
13:20
-
13:03
-
12:41
-
11:48
-
11:38
-
11:26
-
09:56
-
09:46