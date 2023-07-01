Хэмилтон – о 10-м месте в спринте: с таким темпом мог бы претендовать на подиум
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в спринтерской гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 1 июля, в Шпильберге. Напомним, Хэмилтон стал только 18-м в спринт-квалификации, а в гонке финишировал десятым.
«В спринт-квалификации я был довольно быстр и легко должен был входить в топ-5. В гонке же с таким темпом я был бы близок к подиуму. Я просто наслаждался гонкой. Да, я потерял несколько очков, но важнейший день был не сегодня.
Чего я могу добиться на Гран-при? Я нахожусь рядом с «Феррари», а «Ред Булл» существует в своей собственной лиге. Если смогу сдержать «Феррари», будет здорово», – сказал Хэмилтон после своего выступления.
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
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