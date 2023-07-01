Сайнс – о спринте: «Ред Булл» всё ещё слишком быстр, но я мог держаться рядом с Пересом

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в спринтерской гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 1 июля, в Шпильберге. Напомним, Сайнс стал третьим, пропустив вперёд Макса Ферстаппена и Серхио Переса из «Ред Булл».
«Условия были непростыми, но похоже на то, что у нас отличный темп. Я мог держаться рядом с Чеко, хотя «Ред Булл» всё ещё слишком быстр для нас. Они были немного быстрее, однако в середине гонки был момент, когда я почувствовал себя увереннее — но мои шины износились, и я не смог удержаться за Чеко», – сказал Сайнс после выступления.
Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт:
1. Макс Ферстаппен, «Ред Булл» — 24 круга.
2. Серхио Перес, «Ред Булл» +21.048.
3. Карлос Сайнс, «Феррари» +23.088.
4. Лэнс Стролл, «Астон Мартин» +29.703.
5. Фернандо Алонсо, «Астон Мартин» +30.109.
6. Нико Хюлькенберг, «Хаас» +31.297.
7. Эстебан Окон, «Альпин» +36.602.
8. Джордж Расселл, «Мерседес» +36.611.
9. Ландо Норрис, «Макларен» +38.608.
10. Льюис Хэмилтон, «Мерседес» +46.375.
- 1 июля 2023
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