Алонсо назвал цель на гонку Гран-при Австрии после пятого места в спринте

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал пятое место в спринте Гран-при Австрии.
«Доволен общим числом очков, добытым для «Астон Мартин» сегодня. Мы набрали на три очка больше «Феррари» и на восемь, чем «Мерседес», так что спринт удался. Борьба с Лэнсом получилась весёлой, но честной, мы были критически близки только в одном повороте.
Когда мы перешли на слики, оставалось семь кругов, и мы понимали, что у нас достаточный отрыв от тех, кто позади. И тот факт, что Нико остановился на секунду раньше меня, а финишировал на секунду позже, доказал, что это было правильное решение.
Надеюсь, завтра погода будет лучше, мы стартуем седьмыми, посмотрим, как мы справимся. Постараемся попасть в пятёрку лучших», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
- 1 июля 2023
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