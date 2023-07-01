Ферстаппен: Перес сказал, что не видел меня, и я верю его словам

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал острую борьбу со своим напарником по команде, мексиканцем Серхио Пересом на первом круге спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1. После выхода из первого поворота Перес даже вытеснил болид Ферстаппена на траву, однако Макс сохранил контроль над машиной и затем опередил Переса в третьем повороте.

«Старт сегодня вышел слегка медленным, из-за чего борьба между мной и Чеко могла получиться совсем уж острой. Но он сказал, что не видел меня, и я верю его словам. У нас всё в порядке. Мы пообщались после гонки и всё прояснили, так что не нужно раздувать из этого большую историю», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».