Норрис рассказал, почему откатился на первом круге спринта с третьего места на десятое

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что на первом круге спринта Гран-при Австрии на его машине по какой-то причине сработала система антистолл, не позволяющая двигателю заглохнуть.

«Меня чуть повело боком, а потом включилась система антистолл, так что в третьем повороте я просто газовал на нейтральной передаче, стоя на месте. Это и стоило мне всего. Не знаю, почему это произошло.

Думаю, что я нормально проходил третий поворот. Да, там было плотно, но в итоге я просто наблюдал, как все меня объезжают.

Решение не переходить на слики было непростым. Парни, которые сделали это, еле-еле успели пробиться на последнем круге. Я доволен нашим решением остаться на трассе. Если бы выехал сейфти-кар или произошло что-то ещё, то другие парни выглядели бы как идиоты. Ну а получилось так, что идиотами выглядим мы. Так бывает. Мы потеряли пару позиций на последних кругах, но по-настоящему потеряли всё в третьем повороте первого круга», — приводит слова Норриса Motorsport.