Стартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку гонки десятого этапа Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Австрии. Решётка не претерпела изменений из-за каких-либо штрафов по итогам субботней спринтерской гонки на трассе «Ред Булл Ринг».

Формула-1. Гран-при Австрии. Стартовая решётка гонки

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Александер Албон («Уильямс»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Оскар Пиастри («Макларен»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Серхио Перес («Ред Булл»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»).

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Ник де Врис («Альфа Таури»)