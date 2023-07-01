«Это происходит в третий раз». Леклер назвал свою проблему после 12-го места в спринте

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в спринтерской гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 1 июля, в Шпильберге. Напомним, Леклер стал 12-м.
«Дело не в «Феррари». Я расстроен собой, и, конечно, разочарован, потому что не был силён. Я еду на сликах по трассе, которая является наполовину мокрой, уже в третий раз, и нет никакого прогресса. Мы должны разобраться, что я делаю не так с точки зрения пилотирования.
На сухой трассе всё получается, как и на мокрой, но если условия где-то посередине, я никуда не продвигаюсь. Проблемы были в квалификации в Барселоне, в Канаде и теперь здесь. Нам нужно найти решение, потому что это ставит под удар весь наш сезон. Мы сталкиваемся с такими условиями третий раз подряд», – приводит слова Леклера Motorsport Week.
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