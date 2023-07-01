Расселл объяснил, почему решение «Мерседеса» не дало ему лучше выступить в спринте

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление в спринтерской гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 1 июля, в Шпильберге. Напомним, британец стал восьмым.

«Когда застреваешь позади машины, тяжело понять, действительно ли трасса мокрая или это брызги, но я был уверен, что трасса готова к сликам. До финиша оставалось 13 кругов, и я сказал команде, что если бы это была квалификация, я перешёл бы на слики.

Мне понравились условия и понравился переход [на слики], я чувствовал себя уверенно. Ещё один-два круга, и мы оказались бы на две позиции выше. За два круга до пит-стопа я сказал, что перешёл бы на слики, но решение остаётся за командой, потому что именно она должна определять риски. Мы могли подняться ещё на одну-две позиции, но это было командное решение и минимизация рисков», – приводит слова Расселла RaceFans.