Эксперт Sky Sports: не верю, что Перес не заметил Ферстаппена на старте спринта

Бывшая участница серии W, а ныне комментатор Sky Sports Наоми Шифф прокомментировала борьбу пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса на старте спринта Гран-при Австрии, состоявшегося вчера, 1 июля.

«Я понимаю блокировку и понимаю попытку защитить свою позицию, но это не было обязательным, учитывая, что сошлись напарники по команде и обоим есть что терять.

Перес сказал, что не видел Ферстаппена? Я не верю в это. Можно было заметить, как он смещается, и когда Макс атаковал, он сместился ещё немного. Он не был бы в этой части трассы, если бы не знал, что Макс находится там, поэтому я не верю тому, что он его не заметил», – сказала Шифф в эфире Sky Sports.

Ранее Кристиан Хорнер отреагировал на борьбу Ферстаппена и Переса в спринте Гран-при Австрии.