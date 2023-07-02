Дженсон Баттон квалифицировался 8-м к первой уличной гонке NASCAR Cup Series

В Чикаго состоялась квалификация 18-го этапа регулярного сезона NASCAR Cup Series — первой в 75-летней истории первенства гонки на уличной трассе. С поула заезд Grant Park 220 начнёт пилот Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин, а первый ряд с ним разделит Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, которой Хэмлин владеет совместно с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
Третье время показал трёхкратный и действующий чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген, для которого это дебют в NASCAR Cup Series. Кроме того, в качестве приглашённого пилота в Чикаго выступит экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон — он квалифицировался на восьмой позиции.
Для Баттона это будет уже второе выступление в американском чемпионате — в конце марта он занял 18-е место в EchoPark Automotive Grand Prix, который прошёл на «Трассе Америк», принимающей также Гран-при Формулы-1.
Гонка Grant Park 220 стартует в ночь с воскресенья на понедельник 3 июля в 0:30 по московскому времени.
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