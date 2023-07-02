Вольф высказался об аварии в Спа, в результате которой погиб 18-летний гонщик

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал трагический инцидент, произошедший вчера на трассе Спа-Франкоршам. Во второй гонке серии ФРЕКА произошла авария, в результате которой погиб 18-летний гонщик Дилано ван’т Хофф.

«Мы знаем, что автоспорт — очень опасный вид спорта. Мы многие годы видим, как взрослые гонщики рискуют своей жизнью. Но череда происшествий с детьми — настоящая трагедия, других слов не подберёшь. Мы говорим, что сочувствуем их семьям, но я тоже родитель и не думаю, что мы можем почувствовать то, что чувствуют они. После такой аварии нет слов.

Уверен, в ФИА изучат обстоятельства и решат, что нужно улучшить. Трасса Спа дорога нам, но нужно понять, есть ли что-то, на что нужно обратить внимание. Это в любом случае ужасно. Моя жена Сьюзи плакала из-за того, что такой молодой парень потерял жизнь. Нужно учиться, понять, какие шаги нужно предпринять. Жизнь молодых гонщиков должна быть защищена», — приводит слова Вольфа RacingNews365.