Деймон Хилл: прекратите проводить гонки на влажных трассах

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказал своё мнение о гонках во время влажной погоды после вчерашнего трагического инцидента, в результате которого погиб 18-летний гонщик Дилано ван’т Хофф.

«В любой момент на длинной прямой при влажных условиях такое может произойти. Недавно я смотрел гонку Ф-3, когда пилоты входили в третий поворот, — парни сзади даже не видели, что происходит перед ними.

Влажная погода является наиболее опасным фактором, способствующим подобным инцидентам. Невозможно видеть, куда ты едешь, а ещё удар был такой сильный, такой же, как и во время инцидента с Антуаном (Антуан Юбер трагически погиб в аварии в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»).

Что делать с этим? Запрещать проводить гонки на влажных трассах. Проводить гонки только тогда, когда пилоты могут видеть, что происходит перед ними. Ну или сделайте машины неразрушимыми настолько, чтобы пилоты могли выживать.

Я был виноват, как и все. Мы смотрели гонку Ф-3 и очень хотели увидеть соревнование во время влажной погоды.

Мы все хотим видеть гонки на влажных трассах. Они такие захватывающие, но эти эмоции скрывают всю опасность того, что может произойти что-то подобное», — приводит слова Хилла портал Crash.