Перед гонкой Ф-1 на Гран-при Австрии будет минута молчания в память о Дилано ван'т Хоффе

Перед началом гонки Гран-при Австрии, которая пройдёт сегодня на автодроме в Шпильберге, будет минута молчания в память о погибшем 18-летнем гонщике Дилано ван’т Хоффе.

Напомним, вчера на трассе Спа-Франкоршам во время второй гонки серии ФРЕКА произошла авария, в результате которой погиб юный пилот.

В ходе заезда автомобиль Дилано ван'т Хоффа остановился на трассе после контакта с одним из соперников, после чего в него на высокой скорости врезался Адам Фитцджеральд, который не успел увернуться из-за ограниченной видимости, так как заезд проходил на мокрой от дождя трассе. Сообщается также, что следом машину ван'т Хоффа ударили ещё двое гонщиков. Фитцджеральд получил травмы и находится под наблюдением медиков.