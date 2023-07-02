Манёвр Алонсо на Хэмилтоне в Канаде признан обгоном месяца в Формуле-1

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил очередной трофей за лучший обгон месяца. Приз от Формулы-1 достался двукратному чемпиону мира за манёвр на британском пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне на Гран-при Канады. В итоге Фернандо смог финишировать вторым, оставив Льюиса на третьем месте.
Манёвр Фернандо Алонсо на Льисе Хэмилтоне в Канаде
Фото: Социальные сети Формулы-1
Алонсо получает третий такой приз в сезоне. В марте испанец выиграл в голосовании, также исполнив манёвр на Хэмилтоне в Бахрейне. Апрельскую награду Фернандо получил за обгон Карлоса Сайнса из «Феррари» в Баку.
Приз в нынешнем формате существует первый год. Победителя определяют зрительским голосованием, фанаты могут выбирать лучший обгон из заранее составленного списка. В конце сезона произойдёт голосование за обгон года между всеми месячными победителями.
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