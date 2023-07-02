Ферстаппен — о гибели гонщика в Спа: было совершенно необязательно давать рестарт гонке
Поделиться
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об аварии в Спа, в результате которой погиб 18-летний гонщик Дилано ван'т Хофф.
«Это ужасно, конечно, мои соболезнования семье погибшего и команде «МП Моторспорт».
Я видел фотографии с трассы, там было очень мокро, было совершенно необязательно давать рестарт гонке. С таким количеством брызг совершенно ничего не видно. Гонщикам сзади нечего терять, потому они едут напролом, и в итоге происходит несчастный случай, которого не должно было произойти.
Мы должны найти решения, как мы можем улучшить ситуацию с брызгами, а также продолжать заботиться о безопасности машин, но в данный момент это всё просто очень грустно», — приводит слова Ферстаппена портал Motorsport.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2023
-
15:12
-
14:50
-
14:33
-
13:53
-
13:39
-
13:00
-
12:50
-
11:56
-
11:30
-
11:00
-
10:09
-
09:26
-
02:05
-
00:58
-
00:03
- 1 июля 2023
-
23:11
-
22:58
-
22:30
-
22:04
-
21:44
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:27
-
20:12
-
19:29
-
19:20
-
18:55
-
18:54
-
18:45
-
18:36
-
18:08
Партнерский контент