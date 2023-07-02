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Ферстаппен — о гибели гонщика в Спа: было совершенно необязательно давать рестарт гонке

Ферстаппен — о гибели гонщика в Спа: было совершенно необязательно давать рестарт гонке
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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об аварии в Спа, в результате которой погиб 18-летний гонщик Дилано ван'т Хофф.

«Это ужасно, конечно, мои соболезнования семье погибшего и команде «МП Моторспорт».

Я видел фотографии с трассы, там было очень мокро, было совершенно необязательно давать рестарт гонке. С таким количеством брызг совершенно ничего не видно. Гонщикам сзади нечего терять, потому они едут напролом, и в итоге происходит несчастный случай, которого не должно было произойти.

Мы должны найти решения, как мы можем улучшить ситуацию с брызгами, а также продолжать заботиться о безопасности машин, но в данный момент это всё просто очень грустно», — приводит слова Ферстаппена портал Motorsport.

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