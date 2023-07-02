Контракт на проведение Гран-при Австрии Формулы-1 продлили до 2030 года

Формула-1 официально сообщила, что контракт на проведение Гран-при Австрии продлили до 2030 года. Предыдущее соглашение с автодромом в Шпильберге было рассчитано до 2027 года.

«Я рад сообщить эту новость нашим партнёрам в Австрии. Страсть Дитриха Матешица, человека, который любил этот вид спорта, сделала всё это возможным. Это особенный момент, и в знак уважения к Матешицу мы можем подтвердить, что будем участвовать в гонках здесь до 2030 года. Гонку в Австрии любят пилоты и болельщики, и мы с нетерпением ждём многих лет выступлений здесь», — приводит пресс-служба чемпионата слова руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали.

Напомним, трасса в Австрии вернулась в календарь Формулы-1 в 2014 году после 11 лет отсутствия.