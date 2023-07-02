В «Макларене» отреагировали на решение оставить в силе штраф Норриса на ГП Канады
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Пресс-служба «Макларена» прокомментировала решение стюардов и ФИА отклонить петицию команды о пересмотре полученного Ландо Норрисом пятисекундного штрафа на Гран-при Канады.
«Мы с уважением относимся к решению ФИА и стюардов оставить в силе пятисекундный штраф Ландо Норриса на Гран-при Канады Формулы-1 2023 года. Однако мы считаем, что предоставили достаточно новых, существенных и относящихся к делу доказательств, чтобы получить право на пересмотр.
Мы принимаем решение стюардов о том, что эти доказательства не соответствовали требованиям. Хотя это не тот результат, на который мы рассчитывали, мы благодарим стюардов за потраченное время и сотрудничество», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
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