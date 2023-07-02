«Ред Булл» выиграл 10-ю гонку подряд. Команде осталась одна победа до рекорда «Макларена»

Завершился Гран-при Австрии Формулы-1, победителем которого стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для австрийского коллектива эта победа стала десятой кряду в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что 10 побед подряд одерживал «Мерседес» в 2015-2016 и 2018-2019 годах, а также «Феррари» в 2002 году. Рекорд по этому показателю принадлежит «Макларену» — в сезоне-1988 команда выиграла 11 гонок кряду.

Гран-при Австрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +5.155.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17.188.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +21.377.

5. Ландо Норрис («Макларен») +26.327.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.317.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.196.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +48.403.

9. Пьер Гасли («Альпин») +57.667.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +59.043.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:09.767.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

13. Логан Сарджент («Макларен») +1 круг.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1: