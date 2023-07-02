Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 2 июля, в Шпильберге.
«Для нас было важно оставаться впереди, чтобы вести свою гонку. Решение не заезжать в боксы во время появления автомобиля безопасности было правильным. День вышел отличным, я получил огромное удовольствие. За несколько кругов до сейфти-кара я понял, что у нас есть некоторый отрыв, и нужно придерживаться плана.
Я не думаю о титуле, просто наслаждаюсь моментом и стараюсь максимально хорошо делать свою работу. Уикенды со спринтом получаются довольно хаотичными, поэтому важно было сохранять сосредоточенность. Спасибо всем за отличную атмосферу — приятно видеть столько оранжевого на трибунах», – сказал Ферстаппен после выступления.
- 2 июля 2023
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:52
-
17:43
-
17:30
-
17:23
-
17:11
-
16:04
-
15:36
-
15:12
-
14:50
-
14:33
-
13:53
-
13:39
-
13:00
-
12:50
-
11:56
-
11:30
-
11:00
-
10:09
-
09:26
-
02:05
-
00:58
-
00:03
- 1 июля 2023
-
23:11
-
22:58
-
22:30
-
22:04
-
21:44
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:08
-
21:00