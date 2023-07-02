Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 2 июля, в Шпильберге.

«Для нас было важно оставаться впереди, чтобы вести свою гонку. Решение не заезжать в боксы во время появления автомобиля безопасности было правильным. День вышел отличным, я получил огромное удовольствие. За несколько кругов до сейфти-кара я понял, что у нас есть некоторый отрыв, и нужно придерживаться плана.

Я не думаю о титуле, просто наслаждаюсь моментом и стараюсь максимально хорошо делать свою работу. Уикенды со спринтом получаются довольно хаотичными, поэтому важно было сохранять сосредоточенность. Спасибо всем за отличную атмосферу — приятно видеть столько оранжевого на трибунах», – сказал Ферстаппен после выступления.