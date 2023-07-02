Общий зачёт Формулы-1: отрыв Ферстаппена вырос до 81 очка

В Шпильберге (Австрия) завершилась гонка десятого этапа Формулы-1 в сезоне-2023. Победу по её итогам одержал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника, мексиканца Серхио Переса, до 81 очка.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 229 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 148.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 129.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 108.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 86.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 72.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 70.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 43.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

10. Ландо Норрис («Макларен») — 22.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» также сохраняет уверенное лидерство.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 336 очков.

2. «Мерседес» — 168.

3. «Астон Мартин» — 163.

4. «Феррари» — 128.

5. «Альпин» — 46.

6. «Макларен» — 17.

7. «Хаас» — 11.

8. «Альфа Ромео» — 9.

9. «Уильямс» — 7.

10. «Альфа Таури» — 2.