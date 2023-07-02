Общий зачёт Формулы-1: отрыв Ферстаппена вырос до 81 очка

В Шпильберге (Австрия) завершилась гонка десятого этапа Формулы-1 в сезоне-2023. Победу по её итогам одержал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника, мексиканца Серхио Переса, до 81 очка.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 229 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 148.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 129.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 108.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 86.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 72.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 70.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 43.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.
10. Ландо Норрис («Макларен») — 22.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» также сохраняет уверенное лидерство.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 336 очков.
2. «Мерседес» — 168.
3. «Астон Мартин» — 163.
4. «Феррари» — 128.
5. «Альпин» — 46.
6. «Макларен» — 17.
7. «Хаас» — 11.
8. «Альфа Ромео» — 9.
9. «Уильямс» — 7.
10. «Альфа Таури» — 2.
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