Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер высказался о втором месте на Гран-при Австрии, констатировав отрыв «Ред Булл»

Леклер высказался о втором месте на Гран-при Австрии, констатировав отрыв «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Австрии, где он занял второе место.

Напомним, победу в гонке одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Мне кажется, что в пятницу и сегодня мы добились максимума. Приятно вернуться на подиум, обновления позволили мне увереннее чувствовать себя в таких условиях. Команда отлично потрудилась, чтобы привезти обновления пораньше, но впереди ещё много работы — у Макса и Чеко есть преимущество над нами.

Мы ещё во время VSC знали, что удержать Макса позади будет непросто, но мы решили попытаться. На „Сильверстоуне“ у нас нередко были хорошие результаты, надеюсь, мы сможем добиться прогресса и оказать больше прессинга на Макса», — сказал Леклер после гонки.

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:

Материалы по теме
Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023