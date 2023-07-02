Леклер высказался о втором месте на Гран-при Австрии, констатировав отрыв «Ред Булл»
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Австрии, где он занял второе место.
Напомним, победу в гонке одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Мне кажется, что в пятницу и сегодня мы добились максимума. Приятно вернуться на подиум, обновления позволили мне увереннее чувствовать себя в таких условиях. Команда отлично потрудилась, чтобы привезти обновления пораньше, но впереди ещё много работы — у Макса и Чеко есть преимущество над нами.
Мы ещё во время VSC знали, что удержать Макса позади будет непросто, но мы решили попытаться. На „Сильверстоуне“ у нас нередко были хорошие результаты, надеюсь, мы сможем добиться прогресса и оказать больше прессинга на Макса», — сказал Леклер после гонки.
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2023
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:52
-
17:43
-
17:30
-
17:23
-
17:11
-
16:04
-
15:36
-
15:12
-
14:50
-
14:33
-
13:53
-
13:39
-
13:00
-
12:50
-
11:56
-
11:30
-
11:00
-
10:09
-
09:26
-
02:05
-
00:58
-
00:03
- 1 июля 2023
-
23:11
-
22:58
-
22:30
-
22:04
-
21:44
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:08
-
21:00
Партнерский контент