Леклер высказался о втором месте на Гран-при Австрии, констатировав отрыв «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Австрии, где он занял второе место.

Напомним, победу в гонке одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Мне кажется, что в пятницу и сегодня мы добились максимума. Приятно вернуться на подиум, обновления позволили мне увереннее чувствовать себя в таких условиях. Команда отлично потрудилась, чтобы привезти обновления пораньше, но впереди ещё много работы — у Макса и Чеко есть преимущество над нами.

Мы ещё во время VSC знали, что удержать Макса позади будет непросто, но мы решили попытаться. На „Сильверстоуне“ у нас нередко были хорошие результаты, надеюсь, мы сможем добиться прогресса и оказать больше прессинга на Макса», — сказал Леклер после гонки.

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