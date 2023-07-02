Хорнер ответил, может ли «Ред Булл» выиграть все Гран-при в сезоне-2023 Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли его команда выиграть все гонки в этом сезоне Формулы-1.
«Мы можем выигрывать только по одной гонке за Гран-при. Можем ли мы победить в каждом Гран-при? Да. Получится ли у нас? Кто знает? Важные факторы — надёжность и погода.
Сильверстоун в следующие выходные будет эпическим. Это гонка, которую мы не выигрывали со времён Марка Уэббера в 2012 году, так что для нас это важное событие в календаре», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
Напомним, сегодня, 2 июля, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Эта победа стала для австрийской команды десятой кряду в нынешнем сезоне.
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