Хорнер ответил, может ли «Ред Булл» выиграть все Гран-при в сезоне-2023 Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли его команда выиграть все гонки в этом сезоне Формулы-1.

«Мы можем выигрывать только по одной гонке за Гран-при. Можем ли мы победить в каждом Гран-при? Да. Получится ли у нас? Кто знает? Важные факторы — надёжность и погода.

Сильверстоун в следующие выходные будет эпическим. Это гонка, которую мы не выигрывали со времён Марка Уэббера в 2012 году, так что для нас это важное событие в календаре», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, сегодня, 2 июля, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Эта победа стала для австрийской команды десятой кряду в нынешнем сезоне.