Хорнер рассказал о разговоре с Пересом перед гонкой

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о разговоре с пилотом команды Серхио Пересом в преддверии гонки на Гран-при Австрии.

«Мы сели и поговорили вчера вечером. Видно, что гонщики уже обсудили инцидент в спринте. Квалификация с Серхио в пятницу была самой разочаровывающей частью этого уикенда, но вы могли увидеть, что сегодня у него был отличный темп.

Когда стартуешь 15-м, то теряешь столько времени, проходя через трафик, что лишаешься шансов на борьбу с лидерами. Но его рывок был выдающимся», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Гран-при Австрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +5.155.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17.188.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +21.377.

5. Ландо Норрис («Макларен») +26.327.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.317.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.196.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +48.403.

9. Пьер Гасли («Альпин») +57.667.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +59.043.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:09.767.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

13. Логан Сарджент («Макларен») +1 круг.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.