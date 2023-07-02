Хэмилтон: не ожидали, что окажемся настолько медленными

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу Гран-при Австрии, где он занял седьмое место.

«Ландо сегодня проделал отличную работу, «Макларен» был супербыстрым. Не ожидал, что они окажутся настолько быстрыми, но в то же время мы не ожидали, что сами окажемся настолько медленными.

Эта трасса просто подчеркнула некоторые области, над которыми нам ещё нужно поработать. Не самый блестящий день. Но нет, меня не удивило то, какими были ощущения от машины», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:

Гран-при Австрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +5.155.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17.188.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +21.377.

5. Ландо Норрис («Макларен») +26.327.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.317.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.196.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +48.403.

9. Пьер Гасли («Альпин») +57.667.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +59.043.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:09.767.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

13. Логан Сарджент («Макларен») +1 круг.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.