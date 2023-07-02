Сайнс: я играл в командную игру, а потом потерял шесть секунд на пит-стопе

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Австрии и, в частности, высказался о потерянном времени на двойном пит-стопе с Шарлем Леклером, на который он не хотел соглашаться.

«Разрыв увеличился с четырёх десятых до шести или семи секунд из-за потерянного времени на первом пит-стопе. Я понимал, что веду командную игру, оставаясь позади. Из-за штрафа, как и из-за пит-стопа, я потерял много времени. Потеря шести секунд, трёх позиций и окончание режима виртуального сейфти-кара… это расстроило меня, мы могли поступить-по-другому.

Я потратил немало времени в попытке отыграться и сделал это довольно быстро, но когда вышел за пределы трассы, моя гонка была испорчена. Когда заканчивался VSC, я был в середине девятого поворота и не собирался заезжать на пит-лейн, так что решение остаться на трассе было верным. Нужно разобраться, правильно ли было бы зайти на следующий круг в момент окончания VSC», – приводит слова Сайнса Sky Sports.