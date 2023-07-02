Тото Вольф: сегодняшний день был для команды чем-то вроде избиения

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Австрии Формулы-1.

«Сегодняшний день был для команды чем-то вроде избиения. В последнее время мы постоянно прогрессировали, но очевидно, что здесь у нас не было должного темпа. Это в целом был сложный уикенд, и у обоих гонщиков были проблемы с машиной с первой же тренировки. Начиная с пятницы мы видели, что нам не хватает пары десятых, и мы не могли сделать машину быстрее. Как только шины начинают скользить на торможении или внутри поворота, пропадает сцепление. Это внесло свой вклад в недостаток скорости. Нам нужно детально всё проанализировать.

Изменения от трассы к трассе весьма интересны. Иногда мы — ближайшие преследователи «Ред Булл», а на других трассах страдаем. В Сильверстоуне мы должны сделать шаг вперёд по скорости. Посмотрим, подойдёт ли эта трасса характеристикам машины чуть больше», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».