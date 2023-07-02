«Сегодня это был наш максимум». Алонсо — о шестом месте на Гран-при Австрии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу итогов Гран-при Австрии.

«Я думаю, что это был практически максимум того, что мы могли достичь сегодня. Мы были очень близки к Ландо Норрису в плане темпа, а также к «Мерседесу». Попробовали кое-что изменить, стартовав на харде, но затем из-за режима VSC удерживать наше преимущество в виде более длинного первого отрезка стало невозможно.

В прошлом году эта трасса не подходила нашей машине, так что, возможно, нам есть над чем подумать. В целом мы заработали несколько очков за уикенд со спринтом и продвинулись на вторую позицию в чемпионате конструкторов. Сезон длинный, на следующей неделе у нас домашняя гонка в Сильверстоуне. Это невероятная трасса, поэтому мы выложимся по полной», — сказал Алонсо после гонки.

Гран-при Австрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +5.155.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17.188.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +21.377.

5. Ландо Норрис («Макларен») +26.327.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.317.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.196.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +48.403.

9. Пьер Гасли («Альпин») +57.667.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +59.043.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:09.767.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

13. Логан Сарджент («Макларен») +1 круг.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сошёл.