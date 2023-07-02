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Расселл: машина та же, что и в Барселоне, но в Австрии мы ничего не показали

Расселл: машина та же, что и в Барселоне, но в Австрии мы ничего не показали
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Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австрии, где он финишировал только восьмым.

«Уверен, мы разберёмся, поскольку машина та же, что была и две гонки назад, в Барселоне, где мы просто летали. Единственное, что отличается – это шины. Вот с чем нам нужно разобраться. Очевидно, ощущения от машины не такие, как хотелось бы, а темп оказался значительно хуже, чем ожидалось. Нам нужно понять, что происходит.

Обновления в Сильверстоуне станут лишь шагом в правильном направлении. Всё зависит от трассы, потому что здесь мы ничего не показали, хотя с той же машиной были хороши в Канаде и Барселоне. И это хороший знак, потому что Сильверстоун больше похож на Барселону, чем на трассу в Австрии», – сказал Расселл после выступления.

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