ФИА выпустила заявление на фоне протеста «Астон Мартин» на результаты Гран-при Австрии

Международная автомобильная федерация ФИА сделала заявление о ситуации с многочисленными нарушениями границ трассы в гонке Гран-при Австрии Формулы-1. Ранее команда «Астон Мартин» потребовала изменить результаты, проверив, все ли пилоты получили штрафы, которые заработали.

«Что касается нарушений пределов трассы на Гран-при Австрии 2023 года, то мы обратили внимание, что из-за специфики конфигурации трассы и склонности многих гонщиков многократно ехать за пределами её границ возникла беспрецедентная ситуация, из-за которой не все потенциальные нарушения были изучены во время гонки.

Ещё до подачи протеста на результат мы уже начали полное изучение всех нарушений границ трассы, и оно продолжается. В ходе Гран-при перед гоночной дирекцией возникла задача изучить более чем 1200 сообщений о том, что машина потенциально покидала пределы трассы.

Результаты будут обновлены, как только завершится изучение всех моментов, которые мы не смогли проверить во время гонки», — гласит заявление ФИА.