Судьи объявили, что результаты Гран-при Австрии Формулы-1 будут изменены

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 выпустили заявление в ответ на протест команды «Астон Мартин». Судьи приняли протест команды и подтвердили, что некоторые пилоты не получили положенных им штрафов за многократное нарушение пределов трассы. Соответственно, результаты гонки Гран-при Австрии будут изменены, когда стюарды вынесут все должные наказания.
«Протест был подан вовремя и соответствовал требованиям спортивного кодекса, так что он признан допустимым.
Изучение списка удалённых кругов, который гоночная дирекция предоставила судьям, показало, что ранее стюардам не сообщалось о ряде нарушений границ трассы для возможного вынесения штрафов.
Было определено, что некоторые нарушения требовали наказаний, которые прежде не были вынесены — в момент, когда были опубликованы предварительные результаты гонки. Эти штрафы будут отражены в финальной классификации гонки», — гласит заявление стюардов.
- 2 июля 2023
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