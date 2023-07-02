В «Мерседесе» обеспокоены большим отставанием от «Феррари»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги Гран-при Австрии Формулы-1. В воскресной гонке Льюис Хэмилтон занял седьмое место, а Джордж Расселл финишировал восьмым.

«Нам есть над чем поработать. Очевидно, наша скорость была недостаточно хороша. Нам нужно понять, как сильно это связано с тем, что мы не нашли верные настройки, и как сильно — с тем, что такова наша базовая скорость. Мы не привозили обновлений на последние гонки, так что так же возможно, что нам не хватает развития машины. У нас есть планы по исправлению этого, но отставание от „Феррри“, определённо заставило сегодня беспокоиться», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».