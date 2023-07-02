В ФИА призвали «Ред Булл Ринг» добавить гравий в проблемных местах
Поделиться
Международная автомобильная федерация ФИА в своём заявлении о многочисленных нарушениях пределов трассы на Гран-при Австрии Формулы-1 обратилась к владельцам автодрома. Федерация призвала «Ред Булл Ринг» добавить гравийные зоны вылета в тех местах, где гонщики чаще всего нарушают границы трассы.
«Чтобы исправить проблему на будущее, мы обновим наши рекомендации к трассе. Советуем добавить гравийные зоны вылета на выходе из девятого и десятого поворотов. Мы понимаем, что это не такое простое решение в связи с проведением соревнований других серий, однако оно доказало свою эффективность в других поворотах и на других трассах с подобными проблемами», — гласит заявление Международной автомобильной федерации.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
22:58
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:36
-
22:24
-
21:59
-
21:55
-
21:34
-
21:24
-
21:20
-
21:05
-
20:52
-
20:34
-
20:31
-
20:25
-
20:10
-
19:45
-
19:28
-
19:16
-
19:02
-
18:55
-
18:52
-
18:32
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:52
-
17:43
-
17:30
-
17:23
-
17:11
-
16:04
-
15:36
-
15:12
Партнерский контент