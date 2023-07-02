В ФИА призвали «Ред Булл Ринг» добавить гравий в проблемных местах

Международная автомобильная федерация ФИА в своём заявлении о многочисленных нарушениях пределов трассы на Гран-при Австрии Формулы-1 обратилась к владельцам автодрома. Федерация призвала «Ред Булл Ринг» добавить гравийные зоны вылета в тех местах, где гонщики чаще всего нарушают границы трассы.

«Чтобы исправить проблему на будущее, мы обновим наши рекомендации к трассе. Советуем добавить гравийные зоны вылета на выходе из девятого и десятого поворотов. Мы понимаем, что это не такое простое решение в связи с проведением соревнований других серий, однако оно доказало свою эффективность в других поворотах и на других трассах с подобными проблемами», — гласит заявление Международной автомобильной федерации.