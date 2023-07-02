«Четыре нарушения за круг». Норрис выступил за пересмотр штрафа Хэмилтона в Австрии

Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис сообщил о многочисленных нарушениях со стороны звёздного британца Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 2 июня, в Шпильберге.

Напомним, Хэмилтон получил пятисекундный штраф за выезд за пределы трассы, что, по мнению Норриса, не является достаточным наказанием.

«Я комментировал всё в реальном времени практически на каждом повороте, а он получил только пятисекундный штраф. Возможно, мне следовало комментировать активнее. Он совершил четыре нарушения за один круг.

Это не просто ощущение, я это знаю. Если вы едете по слишком широкой траектории, то получаете штраф, но он почему-то его не получил, что сбивает меня с толку», – приводит слова Норриса издание Motorsport.