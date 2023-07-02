Норрис: в Австрии в каждом повороте я чуть не попадал в аварию

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал пятый результат, показанный им на Гран-при Австрии.

«Честно говоря, перед началом гонки я немного нервничал, что гоночный темп нас сегодня сильно подведёт. Но на самом деле он оказался лучше, чем я ожидал, и это стало хорошим сюрпризом.

Однако темп всё равно был не лучшим. Например, Фернандо в конце был явно быстрее меня, а я в каждом повороте чуть не попадал в аварию. Ты просто доходишь до предела того, на что способен автомобиль, а затем переходишь на следующий уровень.

Пока что машина просто быстро проходит все повороты, но то, как ей приходится управлять, не совсем идеально — и это наша следующая проблема, которую нужно решить.

При этом то, что мы заняли пятое место, показывает, что мы сделали хороший шаг вперёд. Так что я очень счастлив. Вещи, на которые мы жаловались весь год, всё те же — просто темп вырос. Я чувствую, что стану более уверенным, если мы сможем решить эти проблемы. Чувствую, что в данный момент они нас сильно подводят», — приводит слова Норриса Racingnews365.