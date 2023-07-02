Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Стратегия была верной». Вассёр вступился за «Феррари» после критики Сайнса

«Стратегия была верной». Вассёр вступился за «Феррари» после критики Сайнса
Комментарии

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на критику командной стратегии Карлосом Сайнсом после Гран-при Австрии. Напомним, ранее испанец посетовал на то, что ему не дали атаковать напарника, Шарля Леклера, а также заявил, что его первый пит-стоп был ошибкой.

«Перед гонкой мы договорились не атаковать друг друга и защищаться от DRS, потому что если бы у кого-то он был, он отыграл бы немало времени. Если бы впереди оказался Карлос, мы повели бы себя так же. Вероятно, Карлосу хватало темпа, чтобы оказаться на подиуме, но стратегия была верной.

Режим виртуального сейфти-кара был включён на несколько секунд позже, что должно было быть, но мы не можем предсказывать, когда это произойдёт. Пилоты и команда отлично справились, мы движемся в правильном направлении, и я хотел бы сохранить этот импульс», – цитирует Вассёра SoyMotor.

Материалы по теме
Сайнс: я играл в командную игру, а потом потерял шесть секунд на пит-стопе
Материалы по теме
Яркая гонка Ф-1 в Австрии: красивейшая борьба «Ред Булл» с «Феррари» и миллион штрафов
Яркая гонка Ф-1 в Австрии: красивейшая борьба «Ред Булл» с «Феррари» и миллион штрафов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023