«Стратегия была верной». Вассёр вступился за «Феррари» после критики Сайнса

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на критику командной стратегии Карлосом Сайнсом после Гран-при Австрии. Напомним, ранее испанец посетовал на то, что ему не дали атаковать напарника, Шарля Леклера, а также заявил, что его первый пит-стоп был ошибкой.
«Перед гонкой мы договорились не атаковать друг друга и защищаться от DRS, потому что если бы у кого-то он был, он отыграл бы немало времени. Если бы впереди оказался Карлос, мы повели бы себя так же. Вероятно, Карлосу хватало темпа, чтобы оказаться на подиуме, но стратегия была верной.
Режим виртуального сейфти-кара был включён на несколько секунд позже, что должно было быть, но мы не можем предсказывать, когда это произойдёт. Пилоты и команда отлично справились, мы движемся в правильном направлении, и я хотел бы сохранить этот импульс», – цитирует Вассёра SoyMotor.
- 2 июля 2023
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