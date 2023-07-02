Обновленный общий зачёт Формулы-1 после пересмотра результатов Гран-при Австрии

Общие зачёты гонщиков и команд Формулы-1 претерпели небольшие изменения после пересмотра результатов гонки Гран-при Австрии. При этом позиции пилотов и команд не изменились, но в Кубке конструкторов «Астон Мартин» сократил отставание от «Мерседеса» до трёх очков и теперь опережает «Феррари» на 21 балл.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 229 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 148.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 131.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 106.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 82.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 72.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 72.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

10. Ландо Норрис («Макларен») — 26.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 377 очков.

2. «Мерседес» — 178.

3. «Астон Мартин» — 175.

4. «Феррари» — 154.

5. «Альпин» — 47.

6. «Макларен» — 31.

7. «Хаас» — 11.

8. «Альфа Ромео» — 9.

9. «Уильямс» — 7.

10. «Альфа Таури» — 2.