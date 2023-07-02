«Это выглядит очень плохо». Ферстаппен раскритиковал правила Формулы-1 на 2026 год

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу правил Формулы-1, которые вступят в силу с сезона-2026.
«Это не путь вперёд. Это будет похоже на гонку двигателей. Но я не думаю, что намерение Формулы-1 должно быть таким, потому что тогда снова начнётся масштабная война за развитие, и поиск нескольких лошадиных сил здесь и там станет довольно дорогим. А всё должно быть наоборот. Кроме того, обгонять на прямой станет ещё сложнее.
Вдобавок появится активная аэродинамика, которой вы не можете управлять — за вас это делает система. Это делает пилотирование очень неудобным, потому что я предпочитаю контролировать всё сам.
К тому же вес болида снова вырастет. Так что да, мы должны серьёзно рассмотреть этот вопрос, потому что 2026-й не так уж и далеко. Пока что всё выглядит очень плохо, судя по всем цифрам и тем данным, которые я уже вижу», — приводит слова Ферстаппена The Race.
- 2 июля 2023
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